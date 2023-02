Jovem é preso após tentar invadir escola com machadinha e bombas no interior de SP

Adolescente estava trajado com roupas pretas e usava uma braçadeira vermelha com uma suástica; ninguém ficou ferido

Reprodução/Google Street View Jovem tentou invadir o prédio, que abriga duas escolas



Um jovem de 17 anos foi preso na manhã desta segunda-feira, 13, após tentar entrar em escola em Monte Mor, interior de São Paulo, com uma machadinha e bombas. O adolescente também tinha uma braçadeira vermelha com desenho da suástica – símbolo nazista – no braço. Ele foi detido. Ninguém ficou ferido. O local onde o episódio ocorreu funciona duas escolas: Escola Estadual Professor Antonio Sproesser e a Escola Municipal Vista Alegre. Ele foi abordado antes mesmo de entrar no prédio por agentes da Guarda Civil Municipal da cidade, que foi até o local após denúncias de moradores. O jovem estava trajado com roupas pretas. Também foram apreendidas garrafas amarradas com combustível e pregos. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que ele chega atirar bombas na entrada da unidade de ensino.

A Prefeitura de Monte Mor disse que não há registro de episódios semelhantes em outras unidades e que o caso é isolado. Informou ainda que a segurança nas demais escolas da rede municipal está sendo reforçada. Por fim, a prefeitura disse que repudia “todo e qualquer ato de violência, e tranquiliza as famílias que possuem alunos na rede municipal de ensino”. O vem está à disposição da Polícia Judiciária. A Secretaria de Educação do município colocou uma equipe à disposição de seus alunos e familiares, além de professores e funcionários à disposição, para realizarem atendimentos psicológicos. Os atendimentos começam a partir desta terça-feira, 14. A Jovem Pan consultou a Secretaria de Educação do Estado. A nota será atualizada assim que houver o retorno.