Jovem é preso em Alagoas suspeito de aplicar golpes em idosos que podem chegar a R$ 500 mil

Homem é natural de São Paulo e foi detido em uma pousada, no bairro Mangabeiras, após enganar uma idosa, segundo informou a Polícia Civil

Divulgação/Polícia Civil de Alagoas Suspeito utilizava máquinas de cartão e passava os valores até estourar o limite das vítimas



Um jovem foi preso suspeito de aplicar golpes em idosos em Maceió, capital de Alagoas. A prisão foi efetuada nesta sexta-feira, 11. O prejuízo estimado causado às vítimas é de R$ 500 mil. Segundo a Polícia Civil alagoana. o jovem tem 23 anos e é natural de São Paulo. A corporação informou que o suspeito escolhia as vítimas e com os dados delas em mãos se passava por empresa ou banco. Ele alegava que a pessoa estaria sendo vítima de alguma fraude virtual. Com esse pretexto, ele afirmava que o banco implementaria medidas de segurança para a vítima. Na sequência, ele convencia a pessoa enviar cartões de crédito e senhas e, em alguns casos, até o celular para ele. Para o recolhimento do material, o suspeito utilizava o serviço de motoboy. Com cartões e senhas, o suspeito fazia o uso de várias máquinas de cartão e passava os valores até estourar o limite das vítimas. A prisão foi efetuada em uma pousada, no bairro Mangabeiras. De acordo com a corporação, ele havia acabado de enganar uma idosa, gerando um prejuízo de R$ 11 mil. Quatro máquinas de cartão foram apreendidas. Os agentes também apreenderam o celular e um dos cartões da mulher. O jovem foi preso em flagrante pela polícia, que também identificou outras possíveis vítima.