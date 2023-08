Jovem expõe traição de namorado durante encontro da família e vídeo repercute na web; assista

Helena Junqueira Netto conseguiu 25 mil novos seguidores; para ela relacionamento não tem mais volta

Reprodução/Instagram/@helenajunqueiranetto Helena Junqueira Netto afirma que o relacionamento não tem volta



A jovem Helena Junqueira Netto, de 20 anos, publicou um vídeo nas redes sociais que viralizou na última segunda-feira, 8. A publicação expõe o fim de seu relacionamento por causa de uma traição e foi gravado durante uma reunião de família. No início da fala, os familiares acreditam se tratar de uma “declaração de amor” ao rapaz. “Essa filmagem vai ficar pra sempre”, ironiza ela no início, e os presentes respondem com risos e brincadeiras. No entanto, quando descobrem que se trata de um caso de traição, todos ficam em silêncio e o rapaz tenta se esquivar da situação. “Sua família vai morrer de orgulho e vão adorar saber”, diz a moça. “Agora faz um favor: a porta está lá, pode ir embora”, finaliza.

ela JANTANDO ele e a família sem dar um piu lkkkk pic.twitter.com/iOEk8gWn0B — seu vilão 😡 (@brbzzx) August 7, 2023

Moradora de Morro Agudo, interior de São Paulo, Helena conta que teve mais de 25 mil novos seguidores e agradeceu as mensagens de carinho e apoio que recebeu. Em texto publicado no Intagram, ela afirma que o relacionamento não tem volta. “Algumas pessoas estão me perguntando se a gente voltou, e queria deixar claro, que a reposta é não. Nosso relacionamento começou em 2015, passamos por algumas idas e vindas mas nada envolvia traição”, escreveu a moça, que negou os convites para se tornar influenciadora digital, pois pretende seguir no agronegócio à exemplo de sua família.