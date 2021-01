Jovem Pan alcança a marca de 250 milhões de visualizações de vídeos

Em 2020, grupo lançou o PanFlix, streaming de conteúdo, que já registrou 500 mil downloads; empresa também venceu prêmios e conquistou mais de 30 milhões de usuários únicos no YouTube

Divulgação Desde setembro o grupo dobrou a oferta de seu conteúdo jornalístico, criando especiais em torno de temas relevantes à população, aumentando sua prestação de serviços e investindo em novos conteúdos



O Grupo Jovem Pan encerrou 2020 com números e audiências históricas em seus canais disponíveis na plataforma do Youtube. Foram mais de 30 milhões de espectadores únicos, mais de 250 milhões de visualizações no mês, com um tempo de retenção de 44 minutos. Além dos canais já disponíveis através da plataforma e em meio a toda essa mudança e período desafiador, o Grupo Jovem Pan lançou em 2020 o seu primeiro serviço de streaming de conteúdo, o PanFlix que, em apenas cinco meses, já registrou 500 mil downloads. Além do melhor da programação da Jovem Pan, distribuída entre conteúdos de notícias, entretenimento, esportes e infantil, o aplicativo oferece também rádio online, música e uma extensa oferta de podcasts. “Percebemos um desejo voraz por conteúdo, em particular neste período de pandemia, pois, além de buscar diversidade, a audiência passou mais tempo assistindo os nossos programas, o que foi fundamental na nossa decisão e estratégia de lançamento do PanFlix”, afirmou Roberto Araujo, CEO do Grupo Jovem Pan.

Desde setembro, o grupo dobrou a oferta de seu conteúdo jornalístico, criando especiais em torno de temas relevantes à população, aumentando a prestação de serviços e investindo em novos conteúdos de entretenimento familiar e infantil, como o JP Kids, lançamento de programas semanais com conteúdo jornalístico, de variedades e esporte, com o objetivo de investir na diversificação. Apenas em um mês, o canal lançou cinco programas, como os já bem sucedidos Direto ao Ponto, com Augusto Nunes, e o talk show de variedades De Tudo Um Pouco, que já levou nomes famosos no cenário brasileiro como Claudia Leitte, Leão Lobo, Mayra Cardi, Alok, Vitor Kley e outros. Hoje a Jovem Pan já está entre as 15 maiores propriedades de vídeo no Youtube no Brasil, à frente de marcas globais como Comcast NBCUniversal, fechando o ano como o maior produtor de conteúdo jornalístico do Youtube na América Latina, com uma produção diária de mais de 100 vídeos e mais de 20 horas de transmissão ao vivo.

Para 2021, o grupo prevê não só a ampliação de seus estúdios e ofertas de produtos como a quadruplicação de toda a base de dados da empresa e abertura de novas parcerias na distribuição de suas produções. “A Jovem Pan se tornou um robusto produtor de conteúdo multiplataforma com a ampliação da distribuição, além dos programas da grade. O objetivo agora é oferecer ao público uma experiência 360° de informação e conteúdo, com diferentes vertentes, ângulos e pontos de vista. Segundo levantamento da Comscore, nós temos hoje, em nossos canais no Youtube, metade da audiência da Globo”, afirma Tutinha, presidente da Jovem Pan. A parceria com anunciantes e marcas é outra parte do negócio que ganhará destaque neste ano. Com uma programação plural, surgirão novas oportunidades comerciais, além da disponibilização para o mercado de novos produtos.