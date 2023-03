Dantas assume a direção da redação em Brasília e passa a ser participante fixo do programa Os Pingos nos Is; contratação reafirma proposta do veículo de comunicação em fazer jornalismo independente

O Grupo Jovem Pan contrata o jornalista Cláudio Dantas como Diretor de Redação da sucursal em Brasília. Trazendo sua vasta experiência em cobertura política para a empresa de comunicação, Dantas também será um participante fixo do programa Os Pingos nos Is, da TV Jovem Pan News. A partir de agora, o público poderá acompanhar as análises e os comentários do jornalista sobre os principais assuntos da política brasileira e do mundo, com a qualidade e a credibilidade que a Jovem Pan sempre se propôs a oferecer. Com mais de 20 anos de experiência na área, Cláudio Dantas já atuou em veículos de grande prestígio como EFE, “Correio Braziliense”, “Folha de S.Paulo” e “Isto É”. Ele também foi diretor geral de jornalismo de “O Antagonista” e vencedor dos prêmios Esso, Embratel e de Direitos Humanos pela série “O Serviço Secreto do Itamaraty”. Atualmente, é considerado um dos jornalistas mais influentes do país, segundo iBest, Charlab/Twitter, Revista Vírgula e Portal dos Jornalistas. Com essa nova contratação, o Grupo Jovem Pan reafirma a sua proposta de um jornalismo independente, comprometido com a verdade e a imparcialidade e fortalece a missão de levar informação de qualidade para o público.

