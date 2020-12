Jovem Pan estreia novo programa ‘O Júri’ nesta quinta-feira

Atração vai destacar casos reais e atuais de grande repercussão que serão debatidos por um júri popular; grupo Jovem Pan se consolida como um dos maiores produtores de conteúdo do país

Arte/Jovem Pan Programa de estreia debate se Rose Miriam teve ou não união estável com Gugu Liberato e se tem ou não direito à herança do apresentador



A Jovem Pan estreia nesta quinta-feira, 10, às 22h30, o programa “O Júri”. A nova atração encerra o produtivo ano da emissora e se torna o 10º lançamento do grupo em 2020, integrando um portfólio variado de novidades na programação, que já conta com os sucessos “Direto ao Ponto”, “De Tudo um Pouco” e “Tô na Pan”. Com uma dinâmica investigativa, “O Júri” reúne seis pessoas para um experimento social, em que irão formar um tribunal do júri e devem tomar decisões sobre casos polêmicos que dividiram a opinião pública. Cada um terá um voto e a maioria deve dar o veredito. O objetivo é colocar em discussão os principais casos polêmicos da atualidade, que serão apresentados e julgados por um júri online formado por pessoas comuns de nossa sociedade. Anônimos e desconhecidos entre si serão selecionadas para compor o time que vai analisar cada caso. O grupo vai debater quem tem razão e de que lado estão.

A polêmica em torno da herança deixada pelo apresentador Gugu Liberato, que morreu em novembro do ano passado, será o caso a ser explorado no episódio de estreia. Afinal, Rose Miriam teve união estável com Gugu e, portanto, tem direito à herança do apresentador? Este foi um dos casos que mais esteve na mídia neste ano e será o tema de abertura. A atração terá episódios semanais inéditos, com 20 minutos de duração, disponíveis no YouTube e no serviço de streaming do Grupo Jovem Pan, o aplicativo Panflix. A última estreia do ano da Jovem Pan vem para mostrar a grandeza da empresa e a capacidade de se provar e destacar em um ano tão difícil como 2020. “Tiramos do papel mais de dez projetos este ano. O desafio de produzir conteúdo em meio ao isolamento social é grande, mas a Pan conseguiu fazer isso com maestria”, comenta Fernanda Ortiz, diretora de projetos da Pan. “Os novos programas deste ano aumentaram a diversificação do nosso portfólio e a oferta de conteúdo no Panflix, nosso streaming”, completa.

A apresentação do programa estará a cargo do jornalista André Vasco. Formado em publicidade e propaganda pela ESPM, André acumula mais de 15 anos no ramo da comunicação, com passagens pelas emissoras SBT e MTV. Atualmente, está há sete anos à frente do programa “Top 20”, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. “O Júri” integra a programação do canal Jovem Pan Entretenimento no YouTube, e leva o grupo a se consolidar como uma das maiores produtoras de conteúdo do país.