Jovem Pan inicia campanha de doação de rádios a pilha para vítimas das enchentes no RS

Iniciativa visa fornecer um meio de comunicação essencial para essas famílias, permitindo que elas recebam informações vitais sobre locais seguros e orientações importantes

Reprodução/Jovem Pan News Jovem Pan News se compromete a fazer a ponte entre as doações recebidas e as famílias necessitadas no Rio Grande do Sul



Em resposta à difícil realidade enfrentada por diversas famílias isoladas no Rio Grande do Sul, que estão sem acesso à energia elétrica devido às fortes chuvas no Estado, uma campanha de doação de rádios a pilha e pilhas foi lançada pela Jovem Pan News. Esta iniciativa visa fornecer um meio de comunicação essencial para essas famílias, permitindo que elas recebam informações vitais sobre locais seguros e orientações importantes em momentos de crise. O rádio a pilha emerge como uma ferramenta crucial, garantindo que essas comunidades não fiquem completamente isoladas do resto do mundo. A campanha busca mobilizar a sociedade para contribuir com essa causa. A população é incentivada a enviar rádios a pilha e pilhas para o endereço da emissora em São Paulo, situado na emblemática Avenida Paulista. Esse ato de generosidade pode significar a diferença entre o isolamento e a conexão com o mundo exterior para muitas pessoas, assegurando que elas permaneçam informadas e seguras durante períodos de adversidade.

A Jovem Pan News se compromete a fazer a ponte entre as doações recebidas e as famílias necessitadas no Rio Grande do Sul. A campanha já está em pleno andamento e depende do engajamento da comunidade para alcançar seu objetivo de mitigar os desafios enfrentados por essas famílias isoladas. Através deste esforço coletivo, a emissora reforça a mensagem de que a solidariedade e o apoio mútuo são indispensáveis, especialmente em tempos de crise. Este movimento de solidariedade demonstra o poder da comunidade em fazer a diferença na vida de pessoas em situações vulneráveis. Ao participar, cada doador contribui não apenas com um rádio ou pilhas, mas também com a esperança de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, ninguém precisa enfrentá-las sozinho. A campanha segue aberta, convidando todos a se unirem nesse gesto de compaixão e ajuda mútua, reforçando a importância da comunicação e da união em tempos difíceis.

Endereço

Avenida Paulista, 807 – 24º andar

Bairro Jardim Paulista

São Paulo (SP)