Jovem Pan News é o único canal com aumento no share de audiência em 2023 e em novembro manteve a vice-liderança

De janeiro a novembro, a emissora alcançou mais de 12 milhões de telespectadores e viu o tempo médio de permanência crescer 3%; os canais no YouTube da Jovem Pan somam mais de 13,6 bilhões de visualizações

Reprodução/Grupo Jovem Pan No acumulado deste ano, a JP News ampliou seu alcance para mais de 1,8 milhão de telespectadores únicos, o que representa crescimento de 18% em relação a 2022



A Jovem Pan News confirma sua posição como segundo canal mais assistido entre as emissoras de notícias na TV paga em novembro, alcançando 0,15 ponto de audiência no horário compreendido entre 6h e 24h, conforme dados consolidados da Kantar/Ibope “PAY TV” – PNT (Painel Nacional de Televisão). O número supera o desempenho da emissora que ocupa a terceira posição, que registrou 0,11 ponto no mesmo período, estabelecendo uma diferença de 38%. No acumulado deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, a Jovem Pan News destaca-se como a única emissora a obter crescimento no share de audiência, que foi ampliado em 7%. No período em análise, a emissora ampliou seu alcance para mais de 1,8 milhão de telespectadores únicos, o que representa crescimento de 18% em relação ao ano anterior.

Desde março deste ano, a Jovem Pan News tem mantido a segunda colocação no ranking de audiência. No acumulado de janeiro a novembro de 2023, a emissora alcançou uma média de 0,13 ponto, enquanto a concorrente teve 0,10, marcando incremento de 26% na preferência dos telespectadores. Em termos absolutos, a Jovem Pan News alcançou mais de 12 milhões de telespectadores, com uma média diária de 510 mil pessoas sintonizando na programação. Adicionalmente, observou-se aumento de 3% no tempo médio de permanência dos telespectadores, que agora dedicam em média 55 minutos à programação da Jovem Pan.

Paralelamente, os canais do YouTube pertencentes à Jovem Pan, incluindo Jovem Pan News, Morning Show, 3 em 1, Pânico, Jovem Pan Esportes, Os Pingos Nos Is, Jovem Pan Entretenimento e Missão Impossível, alcançaram coletivamente mais de 13,64 bilhões de visualizações, contabilizando um total de 24.822.902 inscritos.

Com mais de 80 anos no setor de comunicação, o Grupo Jovem Pan está focado na produção de conteúdo utilizando a tecnologia na distribuição de informação, entretenimento e esportes. O jornalismo Jovem Pan é reconhecido por estar presente na cobertura dos principais fatos do Brasil e do mundo. Historicamente, a Jovem Pan sempre defende a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e a pluralidade de ideias. Com atuação multiplataforma, a marca Jovem Pan é referência de audiência em todo o Brasil, por meio da Rádio Jovem Pan (News e FM) e suas afiliadas, da TV paga, do site Jovem Pan, dos canais Jovem Pan no YouTube, nas redes sociais e no Panflix, aplicativo de streaming.