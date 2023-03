Jovem Pan News estreia programas e contrata novos talentos para equipe de jornalismo e comercial

Adalberto Piotto irá comandar a nova temporada do programa de entrevistas ‘Direto ao Ponto’, e Thiago Asmar apresentará o ‘Tá na Roda’

A TV Jovem Pan News anuncia novidades na sua grade de programação a partir deste domingo, 12, e contrata novos talentos para as áreas de jornalismo e comercial. Na próxima segunda-feira, 13, às 21h30, estreia a nova temporada do programa de entrevistas “Direto ao Ponto”, com a apresentação do jornalista Adalberto Piotto. A atração será sempre às segundas-feiras e contará com uma bancada de jornalistas convidados. A nova temporada do “Direto ao Ponto” oferecerá uma análise crítica sobre os temas em discussão para quem busca entender melhor os acontecimentos do Brasil e do mundo. A primeira entrevista contará com a participação de Gilberto Kassab (PSD), ex-prefeito da cidade de São Paulo e atual Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo.

Outra novidade na grade de programação é o programa “Tá Na Roda”, com apresentação de Thiago Asmar. A estreia será no próximo dia 12, e o programa será exibido todos os domingos, das 14h às 18h, em um formato de revista eletrônica de entretenimento e variedades. O jornalista Thiago Asmar e uma bancada rotativa de quatro convidados irão debater assuntos propostos por eles e mediados pelo apresentador. O objetivo é produzir um programa leve para as tardes de domingo.

CONTRATADOS NO JORNALISMO

Com a chegada do jornalista André Ramos para ocupar a Direção de Jornalismo e Esporte, o Grupo Jovem Pan começa a implementar mudanças nestas áreas. O apresentador e jornalista Evandro Cini, e o jornalista especializado em coberturas internacionais Marcelo Favalli se juntam à equipe de jornalismo da empresa, que também contará com o cientista político e comentarista Luiz Felipe d’Avila.

NOVIDADE NA ÁREA COMERCIAL

Alexandre Barsotti é o novo Diretor Comercial da Jovem Pan. O executivo deixa o Grupo Band, depois de mais de 7 anos e meio, onde era diretor comercial de todos os canais Pay-TV do grupo para o mercado nacional. Executivo com passagens em grandes grupos de comunicação, Barsotti já atuou na Editora Globo, Editora 3, TV Bandeirantes, entre outros veículos.

Confira abaixo a trajetória dos novos contratados do jornalismo:

André Ramos – é jornalista, iniciou sua carreira como repórter e apresentador na cidade de Campinas, na afiliada da Globo, EPTV. Trabalhou no SBT e na RedeTV!, antes de se tornar Diretor de Jornalismo na RecordTV, tanto em Belo Horizonte como no Rio de Janeiro. Com sólida experiência em coberturas internacionais, Ramos atuou por três anos na CNN Brasil, onde foi um dos executivos responsáveis por montar o projeto, além de ter atuado na sucursal de Brasília e como Diretor-Geral de Jornalismo na sede em São Paulo.

Evandro Cini – é jornalista formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, repórter e apresentador de TV há 15 anos. Começou a carreira na afiliada Globo em Mato Grosso do Sul e se desenvolveu nas afiliadas Globo no interior de São Paulo, onde comandou o jornal de maior audiência por 8 anos. Em 2020, recebeu o convite da CNN Brasil, em São Paulo, para integrar o projeto de estreia do canal no país. Na CNN, atuou como repórter especial e âncora nos últimos 3 anos. Cini também tem pós-graduação em agronegócio global pelo Insper SP.

Marcelo Favalli – é jornalista formado pela UMESP e mestre em relações internacionais pela PUC, com 25 anos de carreira. Destes, 18 dedicados à cobertura de temas internacionais. Foi correspondente na América Latina para o maior conglomerado de mídia do Japão, a NHK, quando entrevistou presidentes, acompanhou reviravoltas políticas, acordos de paz e desastres naturais. Em 2020, atuou como correspondente em Nova York quando a maior cidade americana era o epicentro da pandemia de Covid-19 e quando os Estados Unidos viveram a onda de protestos que marcaram o país, depois da morte de George Floyd. Favalli ainda é professor na Faap, onde leciona na pós-graduação disciplinas ligadas à política contemporânea, democracia, e coberturas em situações extremas.

Luiz Felipe d’Avila – é cientista político, escritor e fundador do Centro de Liderança Pública (CLP), uma organização sem fins lucrativos que se dedica ao desenvolvimento de líderes públicos e mobilização da sociedade para melhorar o funcionamento do Estado democrático. Ele também é fundador da Editora D’Avila e autor de vários livros de história e política. Luiz Felipe d’Avila é graduado em ciências políticas pela Universidade Americana em Paris e tem mestrado em administração pública pela Harvard Kennedy School. Ele foi diretor superintendente da Editora Abril, após a venda da revista cultural “Bravo”, que ele fundou.

