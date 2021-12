Jovem Pan promove o Amigo Secreto TheBar.com com participação dos principais nomes do elenco

Daniel Zukerman, Tio Ricco, Kallyna Sabino, Pablo Spyer, Paula Carvalho, Fred Ring, Fabi Saad e Vampeta são as estrelas da troca de presentes deste ano; confira quem tirou quem e quais foram as bebidas escolhidas

Reprodução/Jovem Pan Elenco da Jovem Pan que participou do Amigo Secreto Thebar.com em 2021



Fim de ano é tempo de amigo secreto. Pelo menos, no grupo Jovem Pan isso já virou tradição. Para este ano, a novidade, além de um mix de novos participantes e com celebridades já conhecidas, está nos presentes que serão todos do portfólio do TheBar.com. Algumas das mais famosas bebidas do mundo, pertencentes ao portfólio da Diageo, como Johnnie Walker, Old Parr, Tanqueray, Baileys, entre outras, trazem novidades para as festas de final de ano. Além do tradicional e-commerce TheBar.com, onde os consumidores podem encontrar produtos da marca, a companhia inaugurou pop-up stores em shoppings de São Paulo. A graça deste amigo secreto será descobrir quem tirou quem e qual produto do portfólio da empresa cada apresentador irá ganhar.

Neste ano, o mais tradicional amigo secreto do rádio brasileiro está também no digital e na TV Jovem Pan News. Para isso, Fred Ring, apresentador do programa Canelada, é o porta-voz da ação, explicando em detalhes como tudo irá funcionar. Com ele, vem um time de feras composto pelo ex-jogador de futebol Vampeta; Daniel Zukerman, co-apresentador do Pânico, que está ao lado do misterioso Tio Ricco. Além deles, temos também a participação da Paula Carvalho, co-apresentadora do programa Morning Show; Kallyna Sabino, apresentadora do Jornal da Manhã; Fabi Saad, apresentadora do Mulheres Positivas; e fechando o ciclo de celebridades, o apresentador campeão de audiência no digital na categoria finanças, Pablo Spyer, dono do bordão “Vai Tourinhoooo”.

Com esse time de profissionais altamente qualificados, a marca espera alcançar os consumidores de diferentes perfis. Desde os apreciadores de blends mais elevados, como o Johnnie Walker Blue Label, até os consumidores que procuram por mais ousadia e irreverência e buscam por marcas como Tanqueray e Baileys. Para isso, a companhia lança a linha Icons da marca de uísque Johnnie Walker, com edições especiais e limitadas. Com o conceito “To the ones who keep walking” (“Para aqueles que continuam caminhando”), que encoraja a celebrar os ícones que contribuem para uma jornada mais leve e inspiradora, a marca propõe que o ato de presentear não seja exclusivo a ocasiões especiais e que esteja incorporado ao dia a dia. Para tornar esses momentos ainda mais interessantes e memoráveis, a empresa investiu em um design único e exclusivo para os rótulos, com garrafas com visual moderno e singular, tendo como inspiração a moda e o lifestyle, enaltecendo o sabor e o estilo – sem perder a característica, pois o teor da bebida continua o mesmo. Entre as edições especiais, estão o Johnnie Walker Red Label, apresentando sabor vibrante e picante; Johnnie Walker Black Label, intenso e defumado; além das embalagens comemorativas de Johnnie Walker Gold Label, reconhecido pelo tradicional sabor de fruta, baunilha, especiarias e defumação; e do emblemático Johnnie Walker Blue Label, incomparável e exclusivo blend com notas de mel e aroma adocicado.

ATENÇÃO: Alerta de Spoilers!

Confira agora quem tirou quem e qual foi o presente escolhido. Abrindo o momento revelação da ação, Pablo Spyer entregou um gin Tanqueray London Dry, o gin inconfundível e o mais premiado da categoria, que também é o preferido entre os bartenders dos 50 melhores bares do mundo, para sua namorada Kallyna Sabino. Por sua vez, Kallyna mostrou desenvoltura ao entregar uma garrafa de Johnnie Walker Icon Black Label, direto nas mãos de Vampeta. O ex-jogador revelou que a sua amiga, nada secreta, é a apresentadora Paula Carvalho, que, como amante de séries, recebe a edição limitada do Johnnie Walker Red Label, La Casa de Papel. Paulinha, como também é conhecida na Jovem Pan, entregou o seu presente para a inspiradora Fabi Saad, mulher poderosa e que empodera outras mulheres em seu programa, com uma garrafa de Baileys, creme irlandês número 1 do mundo, bebida versátil, delicada e doce, que pode ser consumida com uma infinidade de outros ingredientes para criar drinks e receitas de sobremesas incríveis. Continuando a brincadeira, Fabi Saad entregou uma garrafa do scotch whisky Old Parr 18 anos para o apresentador Fred Ring, que por sua vez deu o seu presente a Daniel Zukerman, agraciando-o com uma garrafa do icônico Black Label. Quase encerrando a ação vemos as duas últimas pessoas do casting a participar da brincadeira, porém de uma forma bem inusitada. Daniel Zukerman revelou que foi ele quem tirou o misterioso Tio Ricco, que, para frustração de todos, continua misterioso mesmo participando do Amigo Secreto. O Tio ganhou uma garrafa do inigualável Johnnie Walker Blue Label, que ainda chegou personalizada com o nome Tio Ricco. Para encerrar o ciclo, o Tio revelou que tirou o Pablo Spyer, mandando o piloto do seu helicóptero entregar uma garrafa do Black Label nas mãos do apresentador, direto no heliponto.

A ação grandiosa contou com a participação de diferentes pessoas para divulgar as marcas de produtos e as pop-up stores nos principais shoppings de São Paulo. Nos shoppings Cidade Jardim e CJ Shops, as pop-ups Blue Label proporcionam uma experiência única e diferenciada aos visitantes. Nesses locais, a experiência de compra irá incluir gravação na garrafa de Blue Label, personalização com foto na garrafa de Johnnie Walker Gold Label, parceria com a Chocolat du Juor, gifting de Johnnie Walker com MH Studios e também um profissional de caligrafia para personalizar as garrafas e os cartões de presentes.

E para expandir ainda mais a experiência ao público, outros shoppings recebem as pop-up stores TherBar.com, que são lojas conceituais que visam proporcionar aos consumidores toda a experiência do ambiente online no físico. Assim, os consumidores terão à disposição os principais rótulos da linha Icons, além de outros produtos, como o Tanqueray London Dry e o Baileys. Para tornar o momento mais marcante, os consumidores terão ainda informações sobre drinks, kits exclusivos, lançamentos em primeira mão e sacolas especiais para compor o gift pack. Para complementar a estratégia, os produtos comprados nas pop-up stores podem ser entregues em até duas horas no endereço indicado na hora da compra. Assim, a Diageo pretende alcançar os clientes e ser a representante oficial dos presentes deste final de ano.

Confira ABAIXO onde encontrar as pop-up stores e mais informações em TheBar.com:

– Pop-up stores Johnnie Walker Blue Label

Shopping Cidade Jardim

CJ Shops

– Pop-up stores TheBar.com

Mooca Plaza Shopping

Shopping Eldorado

Shopping Anália Franco

Shopping Pátio Paulista

Morumbi Shopping

Confira as ações especiais de natal, no Amigo Secreto Jovem Pan TheBar.com:

*Beba com moderação. Não compartilhe com menores de 18 anos.