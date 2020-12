Jovem Pan vence o prêmio iBest de melhor conteúdo de notícias do Brasil

Além da categoria de melhor plataforma digital de comunicação, o grupo conquistou o top 3 com o Panflix na votação de melhor streaming de vídeo e música do país

Arte/Jovem Pan Grupo Jovem Pan vence prêmio iBest 2020 de melhor plataforma de Notícias e Comunicações



A Jovem Pan foi escolhida como a melhor produtora de conteúdo de notícias do Brasil no prêmio iBest de 2020 na categoria notícias e comunicações. Na reta final do prêmio, na votação popular aberta, o grupo disputava com G1 e CNN Brasil. “A Jovem Pan News mostrou ter o melhor entendimento sobre o interesse do consumidor de notícias do universo digital, ao oferecer um conteúdo jornalístico focado em opinião, que é hoje dos mais consumidos e comentados no Brasil”, afirmou Marcos Wettreich, CEO do iBest. “Não é à toa que no YouTube a Jovem Pan tenha uma assiduidade e relevância que nenhum outro produtor de conteúdo jornalístico sobreponha”, complementa. Além da categoria notícias, o grupo concorreu também em streaming de vídeo e música com o Panflix, plataforma lançada em abril deste ano, e ficou entre os três melhores do país no júri popular. A categoria foi vencida pelo YouTube, que teve entre os concorrentes do top 3 o Panflix e a Netflix.

A Jovem Pan se colocou entre os três primeiros por disponibilizar todo o seu conteúdo original em diversas mídias. O site, por exemplo, além de veicular notícias exclusivas sobre o Brasil e o mundo, esportes e entretenimento, agrega os podcasts da casa e vídeos da programação ao vivo. Atrações como “Jornal da Manhã”, “Os Pingos nos Is”, “Pânico” e “Morning Show” podem ser acompanhadas pelo site, rádio, Panflix e YouTube. O serviço de streaming reúne diversos programas em vídeo, de jornalismo, entretenimento, esportes, canal infantil, entre outros. Investindo cada vez mais em produção original e multiplataforma, a Jovem Pan contratou novos profissionais e lançou novos programas em 2020, como o “Direto ao Ponto”, comandado por Augusto Nunes, o “Tô na Pan”, o “De Tudo Um Pouco” , e o “Tá Explicado”.

Criado em 1995, o iBest premia as melhores iniciativas do universo digital brasileiro. Em seu retorno depois de 12 anos, o prêmio finalizou a edição de 2020 com mais de 2 milhões de votos certificados. Foram 50 categorias nesta edição, refletindo as mais relevantes tendências e interesses dos brasileiros nos setores de e-commerce, serviços e conteúdo. Para 2021, o número de categorias será ainda maior, incorporando outras áreas de alta relevância no universo digital do Brasil, e incluirá uma fase de pré-votação, que se iniciará em março e que permitirá que todas as iniciativas digitais se candidatem a ser um Top 10 Brasil.