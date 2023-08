Jovem portuguesa se irrita ao ouvir que ‘verdadeiro português’ é o falado no Brasil; veja vídeo

Lusitana debochou dizendo que idioma tem este nome ‘por acaso’ e começou a conversar em inglês com indonésio

Reprodução/Twitter/@sonnywils_ 'O que é estranho? Meu português? Porque eu aprendi português do Brasil. O real', provoca o jovem indonésio



Viralizou na internet um vídeo que mostra uma portuguesa com raiva após ouvir em uma conversa que o “verdadeiro português” é o que se fala no Brasil. A gravação expõe um diálogo virtual com um indonésio, fluente em língua portuguesa, que provoca a lusitana afirmando que o sotaque brasileiro exprime o modo de falar “real” do idioma. Logo no início da conversa, o indonésio começa a falar portugues, e a jovem questiona: “você realmente fala português?” Ele responde positivamente, e ela retruca: “seu português é estranho”. Deste momento em diante, o rapaz começa a provocar a interlocutora: “O que é estranho? Meu português? Porque eu aprendi português do Brasil. O real”.

Na sequencia a lusitana questiona porque ele estava fazendo isso, e ele responde: “Eu não consigo entender o seu sotaque. É difícil para mim”. “Quer dizer, se você pesquisar tudo em português na internet, a bandeira é o Brasil, não Portugal”, disse ele em referência à seleções de linguagem na web. Visivelmente irritada, a portuguesa diz que não responderá a provocação do indonésio, pois ele “nem é brasileiro”. Ela continua e afirma que o rapaz é “burro” e debocha dizendo que o idioma se chama “português” por acaso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonny Wilson (@sonnywils_)

Nos comentários, internautas brincaram com o diálogo . “A descolonização de milhões”, escreveu uma internauta. “Retratação histórica do Brasil por um indonésio”, brinca outro. “O brasileiro dela é estranho”, afirmou uma terceira.