Jovem sofre acidente às vésperas de intercâmbio e morre no dia do voo em SC

Noivo da vítima, que também estava no veículo, teve ferimentos leves e recebeu alta hospitalar

Redes sociais/ Reprodução e Corpo de Bombeiros/ Divulgação Jovem Sabrina Romanovski, de 21 anos, sofreu um acidente de trânsito às vésperas do intercâmbio que faria para Portugal e morreu



A jovem Sabrina Romanovski, de 21 anos, sofreu um acidente de trânsito às vésperas do intercâmbio que faria para Portugal e morreu, na madrugada desta quinta-feira, 11, no dia do voo em Santa Catarina. Ela estava internada no Hospital Regional do Oeste (HRO) desde terça-feira, 9. Por outro lado, o noivo da vítima, que também estava no veículo, teve ferimentos leves e recebeu alta da unidade de saúde. Eles fariam a viagem juntos. Em relação ao acidente, o Corpo de Bombeiros disse que um carro aquaplanou na SC-480, invadiu a pista contrária e bateu no veículo das vítimas. O carro de Sabrina foi arremessado para fora da pista e tombou. Segundo o advogado da família, Jandir Fernandes, a morte da jovem foi confirmada às 2 horas após uma parada cardíaca.