Jovens viralizam ao publicarem foto após acidente de carro no Rio Grande do Sul

O episódio aconteceu em janeiro deste ano, mas registros do só foram publicados na última segunda-feira, 4, no Twitter do motorista

Reprodução/Twitter @NicolasTonet1 Jovens ficaram feridos após o acidente, mas sobrevieram



Uma dupla de amigos viralizou nas redes sociais após publicarem uma foto tirada depois de um acidente de carro. O estudante de engenharia da computação Nickolas Tonet, 19, e seu amigo Lucas Gelain, 20, posaram ao lado do carro depois do acidente e aparecem com o rosto ensanguentados. A foto só publicada na segunda-feira, 4, no perfil de Nickolas no Twitter, mas o acidente aconteceu no fim de janeiro deste ano no Rio Grande do Sul. A dupla estava voltando de uma festa quando Nickolas cochilou no volante, perdeu o controle do carro e bateu. O veículo sofreu perda total. Nas redes sociais, os amigos viraram motivo de piada, com diversos memes envolvendo a situação.

Confira as brincadeiras feitas com a situação dos amigos:

