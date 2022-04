Júri absolve filho de Flordelis e condena outros 3 por morte de Anderson do Carmo

Carlos Ubiraci foi inocentado da acusação de homicídio triplamente qualificado, mas foi condenado por associação criminosa

Reprodução / Instagram flordeliscantora Filho da cantora foi absolvido de duas acusações, mas condenado por associação criminosa



O Tribunal do Júri de Niterói decidiu absolver Carlos Ubiraci Francisco da Silva, filho afetivo da ex-deputada federal Flordelis, no julgamento da morte do pastor Anderson do Carmo, assassinado na garagem de sua casa em 2019. Carlos estava respondendo por homicídio triplamente qualificado e da tentativa de homicídio duplamente qualificado, mas foi absolvido pelo júri. Entretanto, ele foi condenado por associação criminosa. Os outros três réus desta etapa do julgamento foram condenados por uso de documento falso duas vezes e por associação criminosa armada. São eles: Adriano dos Santos Rodrigues (filho biológico de Flordelis), Marcos Siqueira Costa (ex-policial militar) e Andrea Santos Maia (mulher de Marcos Siqueira). O documento falso em questão foi uma carta forjada na qual Lucas Cezar dos Santos de Souza, filho condenado responsável por comprar a arma utilizada no crime, incriminava Misael e inocentava a própria mãe. “André Luiz de Oliveira também seria julgado hoje, mas, por motivos de saúde do advogado, o seu júri será remarcado”, informou o TJ-RJ.

Confira a pena de cada um dos condenados: