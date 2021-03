Justiça autoriza restaurantes a trabalharem em sistema ‘take away’ durante fase emergencial em SP

Durante a fase emergencial do Plano São Paulo, os restaurantes do estado poderão permanecer abertos funcionando no formato “take away”, no qual os clientes vão até os estabelecimentos para retirar os produtos que desejam. Além disso, os modelos delivery ou drive-thru também estão permitidos. A decisão que autorizou os comércios filiados à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) a trabalharem na configuração “take away” foi expedida pela Justiça de São Paulo nesta sexta-feira, 19, e possui caráter provisório. “Considerando as circunstâncias fáticas que envolvem o pedido liminar neste writ, e sem se olvidar o estado emergencial em que se encontra a sociedade paulistana, defiro a liminar para aos restaurantes a entrega de encomenda diretamente aos clientes que queiram retirar o produto no estabelecimento, determinando ao impetrado que se abstenha de autuar ou aplicar punições aos mesmos até decisão final”, registrou a desembargadora Maria Cristina Zucchi, relatora do despacho.