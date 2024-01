Justiça de Nova York autoriza Gol a fazer empréstimo de US$ 950 milhões

Celso Ferrer, diretor-executivo da empresa, afirmou que esta autorização ‘permitirá à Gol continuar operando normalmente, conforme prevíamos’

Marcelo Camargo/Agência Brasil A autorização provisória permite que a empresa obtenha de forma imediata US$ 350 milhões e, o restante do financiamento, deve ser repassado após a aprovação final pela Corte de Nova York



O pedido de empréstimo da Gol Linhas Aéreas solicitado à Justiça dos Estados Unidos foi autorizado nesta segunda-feira, 29, pelo juiz-chefe da corte de falências de Nova York, Martin Glenn. A empresa fará o empréstimo na modalidade Debtor-in-Possession (DIP), específica para empreendimentos em situação financeira difícil. O montante é de US$ 950 milhões. A autorização provisória permite que a empresa obtenha de forma imediata US$ 350 milhões e, o restante do financiamento, deve ser repassado após a aprovação final pela Corte de Nova York.

Em nota, o diretor-executivo da Gol, Celso Ferrer, afirmou que esta autorização “permitirá à Gol continuar operando normalmente, conforme prevíamos”. O DIP, conseguido por meio dos detentores de títulos de dívida do Grupo Abra, dará preferência ao pagamento destes financiadores à frente de todos os outros credores da Gol. Este tipo de transação já é usual nesta modalidade. Na decisão, o juiz diz que na ausência da decisão provisória de concessão do DIP Financing “os bens dos devedores seriam imediata e irreparavelmente prejudicados”. Conforme planejamento apresentado pela companhia áerea, a expectativa é que o financiamento seja repassado em parcelas ao longo dos próximos meses.

