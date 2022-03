Justiça decreta prisão de diretor da Gaviões da Fiel que agrediu carnavalesco da escola

Entidade afirma que Zilkson Reis, o carnavalesco teria cometido assédio sexual contra mulher; ele nega

Reprodução/Facebook Zilkson Reis, carnavalesco da Gaviões da Fiel



A Justiça de São Paulo decretou nesta quinta, 31, a prisão temporária de Thiago Dionisio, diretor de Carnaval da escola de samba paulistana Gaviões da Fiel, pelo espancamento de Zilkson da Silva Reis, carnavalesco da agremiação. Dionisio irá responder por tentativa de homicídio, após ser apontado por Zilkson como o autor das agressões. O carnavalesco está internado na Santa Casa de São Paulo com lesões nos pulmões, uma costela quebrada e coágulos no cérebro. A Gaviões da Fiel divulgou uma nota oficial na qual afirma que Zilkson teria cometido violência sexual contra uma mulher da agremiação, o que seria o motivo do espancamento; a defesa do carnavalesco nega o assédio e relata que ele teria tido relações sexuais consensuais com a namorada de Dionisio, que teve ciúmes. O caso está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial, no Bom Retiro.