Justiça do RJ mantém prisão temporária de adolescente suspeito de cometer crimes sexuais pelo Discord

Investigação aponta que o jovem seria o criador de um grupo na plataforma para induzir jovens a atos de violência

Reprodução/Unsplash Jovem é apontado pelas investigações o responsável de criar um grupo pelo Discord induzir jovens a atos de violência



O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) manteve a prisão temporária do adolescente, de 19 anos, suspeito de cometer crimes sexuais pelo Discord. A decisão foi tomada pela juíza Mariana Tavares Shu, nesta quinta-feira, 6, durante audiência de custódia. O suspeito foi preso na última terça-feira, 4, em Teresópolis. Ele é apontado pelas investigações como criador de um grupo no aplicativo Discord para induzir jovens a atos de violência. “Cabe à Central de Audiência de Custódia avaliar tão somente a regularidade da prisão e a validade do mandado de prisão, além de determinar a apuração de eventual abuso estatal no ato prisional. Ante o exposto, sendo regulares o ato prisional e o mandado de prisão no caso concreto, e não havendo requerimentos de mérito formulado pelas partes, não há nada a prover”, diz trecho da decisão. Pedro Ricardo Conceição Rocha, de 19 anos, também apelidado de “King”, foi preso por suspeita de associação criminosa e de estupro de vulnerável. As investigações da corporação também apontam que o jovem tem envolvimento na venda e armazenamento de fotos e vídeos de sexo explícito ou pornografia infanto-juvenil. Além disso, outros três mandados de busca e apreensão foram cumpridos na região. Segundo a polícia, Pedro não apresentou advogado e permaneceu em silêncio ao ser preso. Na semana passada, dois adolescentes, de 14 e 17 anos, já haviam sido apreendidos por suspeita de envolvimento em grupos de pornografia infantil no aplicativo. Ambos são suspeitos de cometerem violência sexual e induzir meninas a automutilação e suicídio. A prisão ocorreu no âmbito da 2ª fase Operação Dark Room, da Polícia Civil do Rio de Janeiro.