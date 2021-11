‘Justiça e Corrupção’, com Thaméa Danelon, é a novidade da Niu Cursos; veja como conseguir desconto

Procuradora propõe imersão nos bastidores da Justiça brasileira e ajuda a entender os motivos que levaram o Brasil a ser considerado o país da impunidade; preço de lançamento vai até o próximo dia 17

Niu Cursos/Divulgação A procuradora Thaméa Danelon trabalhou na Operação Lava Jato



A procuradora da República Thaméa Danelon lançou seu curso “Justiça e Corrupção – Lei x Impunidade” na Niu Cursos (saiba como comprar clicando AQUI), que aborda toda estrutura política e judicial do país e o entendimento por trás de processos polêmicos. O valor é R$ 599, mas quem fizer a inscrição até o próximo dia 17 garantirá o preço de lançamento de R$ 449,25. Utilizando o cupom exclusivo JUSTICAJP, você terá um desconto de mais 10% (R$ 404,33). O curso contém 6 módulos, com aulas que mostram desde o funcionamento do Poder Legislativo até o desenrolar da Operação Lava Jato. A primeira delas é gratuita: basta fazer o cadastro na plataforma e clicar AQUI para assistir. Todo o conteúdo é online e pode ser visto a qualquer hora. Além das aulas, os alunos poderão interagir e tirar suas dúvidas nos canais oficiais da Niu Cursos

“Após a Lava Jato, eu percebi um grande interesse da população em entender um pouco mais sobre a nossa Justiça e seus problemas, como a impunidade e a lentidão de nosso sistema. Assim, decidi criar o curso “Justiça & Corrupção” para ensinar o direito de uma forma clara e simples para todo cidadão brasileiro, e também para compartilhar minha experiência como procuradora no combate à corrupção e na construção de um país mais justo e honesto”, explica Thaméa.

Uma nova forma de aprender

Seguindo a metodologia de ensino continuado, a Niu Cursos projeta novos lançamentos ainda para este ano. Os conteúdos produzidos visam a uma nova versão de aprendizado, com exercícios e práticas que ajudam os alunos a vivenciar as experiências e conhecimentos adquiridos durante as aulas. Todos os cursos são voltados para pessoas que querem se capacitar e ter um novo posicionamento no mercado de trabalho, atendendo às demandas atuais. Acesse o site da Niu Cursos e aproveite o cupom JUSTICAJP para obter 10% de desconto.

