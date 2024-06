Justiça marca primeira audiência de motorista do Porsche para esta sexta

Objetivo principal é determinar se há indícios suficientes para que o caso vá a julgamento; Fernando Sastre Filho, o réu, não precisa comparecer presencialmente

Reprodução/TV Brasil Fernando Sastre Filho é acusado de homicídio por dolo eventual e lesão corporal gravíssima



A Justiça de São Paulo marcou a primeira audiência do caso envolvendo Fernando Sastre Filho, o motorista do Porsche que causou um acidente fatal na capital paulista. A audiência de instrução está agendada para esta sexta-feira (27) e ocorrerá no Fórum da Barra Funda. O objetivo principal dessa sessão é determinar se há indícios suficientes para que o caso vá a julgamento. O réu, Sastre Filho, não precisa comparecer presencialmente e poderá acompanhar a sessão de forma virtual. Ele é acusado de homicídio por dolo eventual e lesão corporal gravíssima. Segundo a perícia, momentos antes da colisão que resultou na morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, Fernando estava a mais de 150 km/h na Avenida Salim Farah Maluf, no bairro do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo.

A alta velocidade e a imprudência no trânsito são fatores que pesam contra o réu, que atualmente está preso preventivamente no Presídio de Tremembé, conhecido por abrigar presos famosos. A audiência de instrução é um passo crucial no processo judicial, pois é nela que serão ouvidas testemunhas e analisadas provas que podem confirmar ou não a necessidade de um julgamento. A defesa de Sastre Filho poderá apresentar seus argumentos e tentar desqualificar as acusações, enquanto a promotoria buscará reforçar a gravidade dos atos cometidos pelo réu. A decisão tomada nesta audiência influenciará diretamente os próximos passos do processo.

*Com informações do repórter Alvaro Nocera