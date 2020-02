Kajuru critica gastos de Alcolumbre com viagens oficiais e reclama de pautas engavetadas

Beto Barata/Agência Senado Jorge Kajuru (Cidadania-GO) criticou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP)



O senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) criticou o excesso com gastos de viagens oficiais do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), durante discurso nesta quarta-feira (5).

Segundo o senador, dados extraídos do Portal da Transparência indicam que R$933.285,91 foram destinados a gastos com viagens oficiais em 2019. Ao afirmar que o valor é o maior dos últimos quatro anos, Kajuru alertou para o fato de que muitos parlamentares foram eleitos nas últimas eleições para atender à expectativa de mudança dos eleitores.

“Por isso, cabe a pergunta: como fazer um novo Parlamento aumentando despesas quase impossíveis de justificar e adotando velhas práticas que merecem repudio da população?”, questionou.

Kajuru também citou matéria publicada pelo site O Antagonista que indica a existência de 214 assuntos pendentes a serem tratados pela Mesa do Senado, que, segundo ele, nunca esteve reunida nessa legislatura.

“Lembro que, segundo o site de notícias, entre os assuntos que se acumularam sem solução nesse período estão os pedidos de impeachment de ministros do STF, que Alcolumbre decidiu sozinho mandar para o lixo ou para gaveta, lembrando Brindeiro, [procurador-geral da República do governo] de Fernando Henrique Cardoso. Aliás, ele está superando o Brindeiro, o rei da gaveta”, disse.

*Com Agência Senado