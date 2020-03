Advogada de Bolsonaro testa positivo para coronavírus

Reprodução/Instagram Karina Kufa testou positivo para coronavírus após viagem com Jair Bolsonaro



A advogada Karina Kufa testou positivo para coronavírus. A informação foi divulgada pelo site da revista Crusoé nesta sexta-feira (13).

Kufa, que trabalha com o presidente Jair Bolsonaro, viajou aos Estados Unidos com a comitiva presidencial na semana passada. Ela, no entanto, não esteve no avião presidencial.

Segundo a advogada, ela teve contato com o chefe da SECOM, Fabio Wajngarten, diagnosticado com o COVID-19, durante a viagem. Por isso, resolveu fazer o teste para a doença nesta quinta-feira (12), após desembarcar em São Paulo.

Karina Kufa é mais uma pessoa do entorno de Bolsonaro a testar positivo para coronavírus. Além dela e de Wajngarten, o prefeito de Miami, Francis Suarez, que esteve com o presidente na semana passada, também testou positivo para a doença. Apesar disso, Bolsonaro testou negativo.