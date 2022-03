KFC retira tirinhas de peito de frango do cardápio em lojas de SP

Medida frustra consumidores acostumados com o produto no menu; rede informa que mudança foi causada por problema de abastecimento por parte de seus fornecedores

Reprodução/Facebook @KFCBrasil Pedaços de frangos empanados fritos da rede de fast-food KFC



A rede norte-americana de restaurante fast-food KFC (Kentucky Fried Chicken) – referência mundial em frango empanado frito – retirou de seu cardápio em lojas de São Paulo as tirinhas de peito de frango, um de seus principais atrativos do menu. Os produtos eram vendidos nos formatos de porções, baldes e combos. A ausência repentina da iguaria frustrou consumidores no centro da capital paulista. Os clientes abordados pela reportagem da Jovem Pan na loja KFC no Top Center Shopping, na avenida Paulista, se mostraram surpresos e decepcionados com a retirada do produto do cardápio sem aviso prévio. O restaurante continua comercializando as outras partes do frango no combo chamado “pedaços”, com contém de forma variada partes como coxa, asa – porém sem as tirinhas do peito da ave.

Procurada pela Jovem Pan, a rede KFC informou que a mudança acontece por uma questão de “abastecimento de seus fornecedores”. “A situação é temporária, e a previsão é que se regularize em breve, quando esses itens serão incluídos novamente no menu”, informou a nota, sem determinar exatamente quanto tempo seria necessário para a normalização e qual o problema exato sobre o desabastecimento de uma determinada parte da ave. No entanto, atendentes da loja disseram que não foram informados que esta é uma medida temporária, visto que todos os displays bem como os cardápios impressos foram modificados, com a exclusão das porções das tirinhas.

A rede declarou ainda que “reforçou outras alternativas – como o balde de pedaços e os sanduíches – inclusive oferecendo preços reduzidos”. Os baldes de pedaços têm nacos de diferentes partes do frango, enquanto as tirinhas são unicamente do peito do animal. A reportagem voltou a questionar o KFC para obter mais detalhes do prazo temporário e saber o motivo da falta unicamente do peito de frango, uma vez que outras partes da ave estão disponíveis para os consumidores, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.