Ladrão de veículos que fingia ser policial em aplicativo de relacionamento é preso em MG

Segundo a polícia, pelo menos 14 veículos foram furtados; golpista ludibriava as vítimas após um período inicial de conversas, e alguns encontros, até subtrair os veículos

Divulgação/PCMG Veículo furtado foi recuperado pela Polícia Civil de Minas Gerais



Um homem de 34 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) suspeito de furtar 14 veículos, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O suspeito foi preso na quinta-feira, 30, mas o caso foi divulgado nesta segunda, 3. As vítimas eram atraídas via aplicativo de relacionamento, onde o golpista fingia ser um policial civil. A prisão ocorreu após o golpista intimidar uma das vítimas que denunciou o crime à polícia. Segundo a corporação, os furtos aconteceram nos últimos seis meses. O mais recente ocorreu no início da semana passada. O carro furtado foi encontrado na sexta-feira, 31, um dia após a prisão do homem. Segundo apuração da polícia, o golpista ludibriava as vítimas após um período inicial de conversas, e até alguns encontros, até subtrair os veículos. De acordo com as investigações, ele se apresentava como policial civil lotado no Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran). A ação ocorria das imediações da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran). Ele foi atuado em flagrante. Ainda segundo a polícia, a corporação “representou à Justiça pela conversão da prisão em preventiva”. A corporação segue investigando o caso.