Lamborghini de R$ 1 milhão pega fogo em Belo Horizonte; assista

Motorista conseguiu escapar ileso do veículo em chamas

Corpo de Bombeiros/Divulgação Bombeiros apagam fogo que consumiu lamborghini em Belo Horizonte



Uma Lamborghini conversível amarela pegou fogo na tarde deste sábado, 25, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. O carro seguia pela Avenida Raja Gabáglia, nas proximidades do BH Shopping, localizado no bairro Belvedere, quando começou a pegar fogo. O motorista conseguiu escapar ileso do veículo em chamas. Já o automóvel ficou totalmente destruído. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o exato momento em que o incêndio começa. O Corpo de Bombeiros esteve no local para conter as chamas e informou que ninguém ficou ferido. O carro, de modelo Lamborghini Gallardo Spyder, de 2008, é avaliado em R$ 1 milhão.