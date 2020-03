Divulgação/Cesan Para deixar esse momento descontraído -- e até mais didático para as crianças -- as redes sociais tem repercutido diversas “trilhas-sonoras”



A lavagem correta das mãos é parte fundamental do combate ao coronavírus – e de diversas outras doenças. Dorso das mãos, meio dos dedos, palma, debaixo das unhas e punho: provavelmente você já ouviu falar que o tempo ideal para a higienização é entre 20 e 30 segundos.

Para deixar esse momento descontraído – e até mais didático para as crianças – as redes sociais têm repercutido diversas “trilhas-sonoras” de poucos segundos para cantar no momento da lavagem.

Músicas populares como “Parabéns pra Você” e o hit Evoluiu, de “Kevin O Chris”, são alguns dos favoritos. Os refrões dos pagodes e axés do anos 90, como “Cheia de Manias” do Raça Negra e “Segura o Tchan” do É o Tchan, também são uma alternativa.

Para o biomédico patologista Jonathan Vicentt, a medida ajuda a lavar as mãos corretamente. “Muita gente pode utilizar sua música favorita e cantar o refrão pelo menos duas vezes. Todo o processo, do esfregar até o enxaguar, dura cerca de 50 segundos.”

Previna-se contra o Coronavírus: Trechos de musicas de pagode e axé anos 90 pra cantar enquanto lava as mãos por no minimo 20 segundos (eu cronometrei): — Henrique Barbosa (@henriquefb6) March 12, 2020

A infectologista do Hospital Albert Sabin, Dania Abdel Rahman, explicou que a higiene de mãos adequada pode ser feita com qualquer solução alcoólica – em gel ou espuma – ou água e sabão. “O ideal é que ela seja feita sempre antes e após manusear alimentos, cuidados pessoais ou contato com boca, nariz e olhos”, orienta Dania.

Além disso, a infectologista é enfática ao dizer que esses cuidados são potencializados ao aliar a higiene correta com o ato de evitar aglomerações. “As pessoas tossem, espirram. Os vírus do coronavírus e da gripe são transmitidos por gotículas que ficam em superfície. É muito mais eficiente lavar as mãos do que usar máscara”, alerta a infectologista.

Jonathan Vicentt lembrou que a higiene é tão importante que tem até um data: 15 de outubro, Dia Mundial de Lavar as Mãos. “A técnica é super recomendada até pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como prevenção eficaz. Quando não tiver como lavar, é sempre bom usar o álcool gel. Ele também ajuda muito na higienização.”

A infectologista finaliza dizendo que o vírus, quando está nas superfícies, não sobrevive mais do que 24 horas. “Essa história de álcool não matar bactérias é mentira, ainda é o mais indicado para higienizar ambientes além dos produtos de limpeza. Vinagre, como circula em algumas fake news, não mata nada.”