Lewandowski prorroga uso da Força Nacional na Amazônia e Pantanal para combater incêndios 

Nova vigência da medida se estende de 17 de março a 15 de abril de 2025, conforme publicado no Diário Oficial da União

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Força Nacional vai ficar na Amazônia e no Pantanal por mais 30 dias



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou a prorrogação do uso da Força Nacional na Amazônia Legal e no Pantanal por mais 30 dias. A nova vigência da medida se estende de 17 de março a 15 de abril de 2025, conforme publicado no Diário Oficial da União. Essa ação visa intensificar o combate aos incêndios florestais na região. Os agentes da Força Nacional atuarão em colaboração com as polícias civis e a Polícia Federal, focando na investigação e no enfrentamento das causas dos incêndios, que muitas vezes são provocados por atividades humanas. A atuação será coordenada com os órgãos de segurança pública e defesa social tanto em nível local quanto federal.

A decisão de reforçar a presença da Força Nacional foi tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flavio Dino, e inclui a criação de um orçamento emergencial. Os estados que compõem a Amazônia Legal e o Pantanal deverão implementar planos de ação educativa voltados para o manejo do fogo, visando prevenir novos incêndios. Essas medidas foram motivadas por arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) que apontaram um aumento significativo nas queimadas e no desmatamento durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em 2024, o Brasil registrou um aumento alarmante de 79% nas áreas afetadas por incêndios em comparação ao ano anterior. Desde junho, a Força Nacional já mobilizou 348 agentes para enfrentar aproximadamente 1,5 mil focos de incêndio, em uma parceria com o Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA