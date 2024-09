Líder do PCC no Paraguai é preso em Cascavel após apresentar documentos falsos

Nortenho enfrenta acusações de associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no Brasil e no Paraguai

Nelson Gustavo Amarilla, de 39 anos, conhecido pelo apelido de “Nortenho”, foi preso em Cascavel, Paraná, por agentes do Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (BPFron) neste domingo (22). Durante a abordagem, Nortenho estava em um veículo Land Rover e apresentou documentos falsificados, mas a verificação revelou sua verdadeira identidade e foi constatado que o criminoso era chefe do PCC na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, o “número 1 da facção”.

As autoridades paraguaias têm mandados de prisão contra Nortenho por diversos crimes, incluindo homicídio, sequestro, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. No Brasil, Nortenho enfrenta acusações de associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Sua prisão representa um golpe significativo para as operações do PCC na região.

“As forças de seguranças estão combativas nas fronteiras. A prisão ajudará em outras investigações em andamento e para a segurança pública de toda região fronteiriça”, disse Major Prado, subcomandante do BPFron. Após a detenção, Nortenho foi levado à Delegacia de Polícia Federal em Cascavel, onde permanece sob custódia. As investigações continuam para desmantelar as atividades da facção criminosa na fronteira entre os dois países.

