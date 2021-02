Liga de SP reexibe 34 desfiles no feriado de Carnaval; confira a programação

Reprise acontecerá nos dias 12, 13, 14 e 15 de fevereiro; a transmissão ao vivo seguirá o sorteio oficial realizado para definir a ordem e o horário de cada escola de samba para 2021

EFE/Sebastião Moreira Os desfiles das escolas de samba foram adiados em virtude da pandemia do coronavírus



Para quem quer sentir um gostinho do Carnaval em meio à pandemia do coronavírus — e em segurança –, a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, responsável pela organização dos desfiles das escolas de samba de São Paulo, irá reexibir 34 desfiles nos dias 12, 13, 14 e 15 de fevereiro. A transmissão ao vivo seguirá o sorteio oficial realizado para definir a ordem e o horário dos desfiles para este ano. O calendário seguirá os moldes padrão: na sexta e no sábado se apresentam as escolas do Grupo Especial e no domingo e na segunda, as escolas do Acesso I e do Acesso II, respectivamente.

Em 2020, foram rebaixadas para o grupo de acesso: a X9 Paulista e a Pérola Negra. A Acadêmicos do Tucuruvi e a Vai-Vai, a maior campeã da história do Carnaval paulista, foram as vencedoras de 2020 e, por esse motivo, subirão para o Grupo Especial e serão as primeiras a se apresentarem na sexta-feira e no sábado, respectivamente. Cada escola de samba escolheu qual espetáculo seria reprisado. Os desfiles serão reexibidoos em transmissão ao vivo nas redes sociais da Liga de SP.

Confira o cronograma:

Sexta-feira, 12/02, a partir das 23h15

Acadêmicos do Tucuruvi – 2013

Colorado do Brás – 2018

Mancha Verde – 2015

Tom Maior – 2018

Unidos de Vila Maria – 2016

Acadêmicos do Tatuapé – 2018

Dragões da Real – 2019

Sábado, 13/02, a partir das 22h30

Vai-Vai – 1998

Gaviões da Fiel – 2002

Mocidade Alegre – 2009

Águia de Ouro – 2013

Barroca Zona Sul – 2019

Rosas de Ouro – 1992

Império de Casa Verde – 2016

Domingo, 14/02, a partir das 21h

Morro da Casa Verde – 2001

Camisa Verde e Branco – 1993

Mocidade Unida da Mooca – 2020

Independente Tricolor – 2018

Estrela do Terceiro Milênio

X9 Paulistana – 1997

Leandro de Itaquera – 2009

Pérola Negra – 2019

Segunda-feira, 15/02, a partir das 20h