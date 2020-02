Limpeza da Ceagesp está quase concluída e reabertura deve ocorrer ainda nesta quarta

A Ceagesp comunica que já retirou os caminhões quebrados que estavam dentro do entreposto, abrindo espaço para a entrada de novas mercadorias



A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo (Ceagesp) informou nesta quarta-feira (12) que os serviços de limpeza no entreposto da Vila Leopoldina, na capital paulista, estão quase finalizados.

A área do Entreposto Terminal São Paulo (ETSP) foi inundada pelas águas do Rio Pinheiros na segunda-feira, 10, após fortes chuvas que caíram na capital paulista.

“Até as 9h desta quarta-feira cerca de 80% do entreposto já estava limpo”, diz a Ceagesp, em nota. “As ações estão concentradas no momento no setor de frutas, área mais afetada pela enchente.”

Conforme a companhia, cerca de 4 mil toneladas de alimentos contaminados foram recolhidas, com a utilização de 40 caminhões e 5 tratores. “Todo o dejeto está sendo transportado para o transbordo Rodolixo, que fica no bairro do Jaguaré, e levado para os aterros Essencis, na Rodovia dos Bandeirantes, e CDR, em Guarulhos.”

Além disso, a Ceagesp comunica que já retirou os caminhões quebrados que estavam dentro do entreposto, abrindo espaço para a entrada de novas mercadorias.

A previsão é de que a Ceagesp reabra ainda nesta quarta-feira.

