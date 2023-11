Linha 15-Prata é a única paralisada do Metrô; veja situação da greve em SP

As outras três linhas públicas da capital paulista estão operando parcialmente; trens da CPTM também permanecem sendo impactados

FELIPE MARQUES/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Greve do Metrô e da CPTM afetou milhares de pessoas nesta terça-feira, 28



A Linha 15-Prata do Metrô é a única completamente paralisada no fim da tarde desta terça-feira, 28. Até a publicação desta matéria, às 16h53 (de Brasília), todas as estações estavam fechadas. Nas outras três linhas públicas, a operação é parcial. Na Linha 1-Azul, os trens circulam entre as estações Tiradentes e Ana Rosa. Na Linha-2 Verde, a operação acontece entre as estações Alto do Ipiranga e Vila Madalena. Já na Linha 3-Vermelha, a circulação acontece entre Bresser-Mooca e Santa Cecília. A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) atualizou seu quadro pela última vez às 11h30 (de Brasília). Em contato com o site da Jovem Pan, a assessoria de comunicação da companhia revelou que uma nova atualização acontecerá no fim da tarde. Veja a situação abaixo. As linhas 4-Amarela e 5-Lilás, do Metrô, são privadas e não estão sendo impactadas. O mesmo ocorre com as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda.

Metrô

Linha 1- Azul: funcionando de Tiradentes até Ana Rosa

Linha 2- Verde: Alto do Ipiranga até Vila Madalena

Linha 3-Vermelha: Bresser até Santa Cecília

Linha 15- Prata: fechada

CPTM