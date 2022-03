Linha Azul do metrô é fechada para testes neste domingo

Ônibus do sistema PAESF circularão gratuitamente do Jabaquara até o Tucuruvi em ambos os sentidos até a reabertura das estações

WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 15/03/2022 Linha-1 Azul vai da estação Jabaquara até a Tucuruvi



A Linha-1 Azul do metrô permanecerá fechada até às 18 horas deste domingo, 20, para a realização de testes. Os ônibus do sistema PAESF circularão gratuitamente do Jabaquara até o Tucuruvi em ambos os sentidos até a reabertura das estações. Segundo a administração do metrô, a interdição é necessária para continuidade dos testes do novo sistema de Sinalização e Controle de Trens (CBTC) em implantação. “O novo sistema de sinalização CBTC permite uma melhor regularidade na circulação dos trens, diminuindo de forma segura a distância entre as composições e reduzindo o intervalo entre elas, graças à circulação de mais composições simultaneamente”, explica nota. A estação Paraíso da Linha Azul, por exemplo, faz baldeação para a Linha-2 Verde e vice-versa. Com a paralisação, aqueles que vierem da Linha Verde com intenção de seguir pela Azul poderão descer normalmente na Paraíso, mas o embarque para a Linha Azul não conseguirá ser realizado. Nesse caso, os passageiros terão que buscar outras alternativas para terminar o percurso.