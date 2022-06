Lira anuncia reunião com líderes para discutir política de preços da Petrobras

Encontro vai ocorrer na próxima segunda-feira, 20; presidente da Câmara dos Deputados afirmou que a estatal manifestou guerra contra os brasileiros

Antonio Molina/Estadão Conteúdo Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez crítica a Petrobras



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas), anunciou nesta quinta-feira, 16, que vai se reunir com líderes para discutir a política de preços da Petrobras. De acordo com o parlamentar, o encontro vai ocorrer na próxima segunda-feira, 20. Além disso, no Twitter, Lira afirmou que a estatal manifestou guerra contra os brasileiros. “A República Federativa da Petrobras, um país independente e em declarado estado de guerra em relação ao Brasil e ao povo brasileiro, parece ter anunciado o bombardeio de um novo aumento nos combustíveis”, disse sobre o aumento nos valores dos combustíveis, após uma reunião nesta quinta-feira do Conselho de Administração da empresa. Na oportunidade, ficou acertado que um novo reajuste dos combustíveis é de responsabilidade da diretoria executiva da Petrobras. O anúncio, do aumento dos preços, deve ocorrer nesta sexta-feira, 17. O presidente da Câmara ainda comentou no Twitter que “enquanto tentamos aliviar o drama dos mais vulneráveis nessa crise mundial sem precedentes, a estatal brasileira que possui função social age como amiga dos lucros bilionários e inimiga do Brasil”, conclui Lira.

Na segunda feira, estarei convocando uma reunião de líderes para discutir a política de preços da Petrobras. Política da Petrobras, que pertence ao Brasil e não à diretoria da Petrobras. — Arthur Lira (@ArthurLira_) June 16, 2022

*Com informações do Estadão Conteúdo