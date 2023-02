Litoral de São Paulo tem risco de novos temporais nesta semana; veja previsão

Meteorologista alerta para possibilidades de chuvas fortes e alagamentos nos próximos dias

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Temporais que atingiram a região litorânea causaram ao menos 37 mortes



A previsão é novas chuvas para a região do litoral de São Paulo nesta segunda-feira, 20, com riscos de novos alagamentos. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, a meteorologista da Climatempo Fabiene Casamento, falou em riscos de temporais ao longo da semana. “A previsão é ainda de temporais para todo o Estado de São Paulo, tanto para hoje [segunda] e próximos dias. Hoje o risco maior de volumes elevados e chuvas intensas será no literal sul de São Paulo, no litoral do Paraná, litoral de Santa Catarina e no nordeste de Santa Catarina, isso acima dos 100 mm”, explica. Segundo ela, entre os fatores que explicam o volume recorde de chuvas na região está a baixa pressão atmosférica e o aumento de 2 a 3 graus do oceano. “A tendência é que ao longo da semana, como essa baixa pressão desce para a costa, cause grandes volumes e a previsão é de muito chuva em São Paulo, também no Rio de Janeiro e em Minas Gerais no meio dessa semana”, completa.

Os temporais que atingiram a região litorânea causaram ao menos 37 mortes. Segundo boletim da Prefeitura de São Sebastião, divulgado nesta segunda-feira, 20, e que cita o Governo do Estado de São Paulo, foram confirmados 36 óbitos no município, além de uma morte em Ubatuba. Estão desalojadas 228 pessoas e desabrigadas outras 338. A Defesa Civil alerta que há riscos de novos deslizamentos e desmoronamentos de residências, devido ao solo encharcado. Mais de 130 equipes, com o apoio de 23 viaturas e sete aeronaves, estão empenhados em operações de resgate de mais vítimas, concentradas na região da Barra do Sahy e Camburi, em São Sebastião. Outros 80 policiais reforçam as atividades. Os trabalhos de perícia e identificação das vítimas é realizado em parceria pela Polícia Técnico-Científica, por meio do Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML), em parceria com o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD).