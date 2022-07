Litro da gasolina cai 17,4% no mês e preço médio chega a quase R$ 6

Valor médio do combustível nos postos verificados pela ANP foi de R$ 5,89 por litro

Marcelo Camargo/Agência Brasil Preço mais alto da gasolina, R$ 7,75 o litro, foi encontrado em Altamira, no Pará



O preço do litro da gasolina caiu 2,9% entre 17 e 23 de julho no Brasil, subindo para 17,4% o percentual no acumulado do mês. A queda foi a maior entre todos os outros combustíveis na última semana. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). De acordo com o levantamento, o valor médio da gasolina comum nos postos verificados pela agência foi de R$ 5,89 por litro. O preço mais alto, R$ 7,75 o litro, foi encontrado em Altamira, no Pará. Já o mais barato, a R$ 5,09, era vendido em Passos, em Minas Gerais. Por outro lado, o diesel registrou queda de 0,4% na semana passada. O preço médio do combustível no país, segundo a pesquisa da ANP, foi encontrado a R$ 7,55, sendo que o mais caro, a R$ 9 por litro, era vendido em Ourinhos, no interior de São Paulo, e o mais em conta, R$ 6,29 o litro, foi computado em Itatiba, também em território paulista.