Após repasse às bombas, preço do diesel supera o da gasolina pela primeira vez

Preço do litro do combustível usado por caminhões subiu 9,6% nos postos; maior valor é encontrado a R$ 8,850 no Acre

Levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgado nesta sexta-feira, 24, aponta que o preço do litro do diesel subiu 9,6% e o da gasolina 2,2% nos postos de combustíveis. Com isso, o valor do litro do diesel superou pela primeira vez o da gasolina na história. O maior preço do combustível é encontrado a R$ 8,850 por litro no Acre. Já o mais baixo está no Rio de Janeiro, onde está por R$ 6,290 por litro. O aumento é reflexo da alta dos preços internacionais dos combustíveis, que fizeram a Petrobras reajustar o diesel em 14,2% e a gasolina em 5,2% no último dia 18.

No Brasil, o preço médio do diesel nos postos de combustíveis atingiu, entre 19 a 25 de junho, R$ 7,568 por litro. Por outro lado, o da gasolina ficou em R$ 7,390 por litro. A previsão é de que no segundo semestre os preços subam ainda mais. O motivo é a substituição do gás russo da Europa pelo combustível, após as sanções impostas à Rússia pela invasão na Ucrânia.