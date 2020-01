Comlurb recolhe 351 toneladas de resíduos em Copacabana após o réveillon

ALLAN CARVALHO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Cerca de 3 milhões de pessoas passaram o réveillon em Copacabana



Balanço da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) contabilizou 762 toneladas de resíduos recolhidos no réveillon no Rio de Janeiro, sendo 351 toneladas apenas em Copacabana. Às 10h desta quarta-feira (1º), as pistas da Avenida Atlântica já estavam lavadas com água de reúso e abertas ao tráfego de veículos. A operação limpeza em Copacabana mobilizou 1,2 mil garis.

Na Barra da Tijuca, foram 142 toneladas de lixo recolhidas; em Ipanema e Leblon, 90 toneladas; no Recreio, 63 toneladas; no Piscinão de Ramos, 17 toneladas; e na Ilha do Governador, 32,5 toneladas, entre outros pontos.

Em Copacabana, o número foi menor do que no ano passado, quando foram recolhidas 385 toneladas de resíduos. No ano passado, na capital, foram contabilizadas 757 toneladas de lixo.

Segundo a Comlurb, a pré-limpeza de Copacabana foi feita das 20h de ontem (31) às 5h de hoje (1°), com o recolhimento de 46 toneladas de resíduos, sendo cerca de 4,5 toneladas de materiais potencialmente recicláveis.

De acordo com a companhia. 3.420 funcionários foram distribuídos nos diversos pontos de festejo, com apoio de 177 veículos, entre eles caminhões basculantes, compactadores, do tipo gaiola e pipas, e mais 35 equipamentos, como pás mecânicas, mini pás e tratores de praia. Foram instalados 1.315 contêineres e 140 caixas metálicas de grande capacidade.

*Com Agência Brasil