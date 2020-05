Luciano Hang responde Felipe Neto: lojas abertas estão ‘dentro da lei’

Reprodução O empresário Luciano Hang



O dono da rede de lojas Havan, Luciano Hang, respondeu o youtuber Felipe Neto nesta quarta-feira (20) nas redes sociais após Neto compartilhar uma reportagem que diz que a Havan passou a vender alimentos apenas para poder continuar em funcionamento durante a pandemia do novo coronavírus.

“É isso mesmo que você está lendo. O desgraçado decidiu driblar a quarentena colocando arroz e feijão nas lojas”, escreveu o youtuber.

Hang respondeu que está “dentro da lei”. “Driblar? Rapaz sou ruim que só no futebol! Não estou dibrando (sic) nada, tudo que estou fazendo está dentro da lei.”

Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, a Havan passou a vender itens da cesta básica, como arroz, feijão e macarrão, para permanecer com as lojas abertas durante o período em que apenas serviços essenciais devem permanecer abertos.