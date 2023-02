Luísa Sonza, Gloria Groove e blocos pré-Carnaval reúnem milhares de foliões em São Paulo e no Rio de Janeiro

Agito tomou conta de diversas regiões de ambas as cidades neste sábado, 4, e há vários bloquinhos confirmados para este domingo, 5; veja a programação

ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Show de Gloria Groove reuniu uma multidão no pré-carnaval de São Paulo



O clima de Carnaval já invadiu tanto São Paulo quanto o Rio de Janeiro, isso porque neste fim de semana estão acontecendo os primeiros eventos e blocos de rua. A capital paulista terá ao todo 511 desfiles espalhados pela cidade, indo desse período pré-carnaval até o dia 26 de fevereiro. A Prefeitura de São Paulo estima que os bloquinhos atraiam 15 milhões de foliões para as ruas da cidade. Entre os destaques deste sábado, 4, estão o CarnaUOL, que reuniu uma multidão para acompanhar shows de Luísa Sonza, Gloria Groove e Claudia Leitte, e o Ensaio Monobloco, que começa às 22h, na Barra Funda. Os bloquinhos também agitaram as regiões Pinheiros, Consolação, Centro, Itaim Bibi, Lapa e Brás.

No Rio, a CET precisou montar um esquema especial para que os blocos que tiveram aprovação da prefeitura consigam dominar as ruas com segurança. Para facilitar a vida do folião, também foi criado um aplicativo chamado “Partiu Bloquimmm”, disponível para IOS e Android, que reúne informações como bairros, datas, horários e trajetos dos blocos de rua. A programação deste sábado no Rio incluiu os bloquinhos Fala Meu Louro, Carnavraaau e Cordão da Prata Preta. Ao longo de todo o dia, os foliões puderam se reunir em diversas regiões como Lagoa, Piedade, Tijuca, Realengo e Santa Tereza.

Confira a programação deste domingo, 5:

São Paulo

Ensaio do Broco da Burocra, 10h, Santa Cecília

Ensaio Aberto do Urubó – Grátis, 1 2h, Freguesia do Ó

Feijoada do Bloco Não Serve Mestre, 12h, Pinheiros

Domingo Ela Não Vai – Grátis, 13h, Barra Funda

Maracatu Bloco de Pedra, 13h, Lapa

Esquenta do Minhoqueens – Grátis, 14h, Itaim Bibi

Concurso de Marchinhas do Nois Trupica Mais Não Cai com Batuntã, 14h, Pinheiros

Ensaio do Acadêmicos do Baixo Augusta – Grátis, 14h, Santa Cecília

Ensaio aberto do Bloco da Ursal – Grátis, 14h, Barra Funda

Lançamento do tema do Explode Coração, 14h, Santa Cecília

Bagaceira no Mundo Pensante, 17h, Bixiga

Ritaleena na Casa Natura, 18h30, Pinheiros

Rio de Janeiro