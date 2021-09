Luiza Trajano entra na lista dos 100 mais influentes da revista Time

Empresária foi a única representante do país em 2021; texto de apresentação foi escrito por Lula

Fórum Econômico Mundial / Divulgação Empresária Luiza Trajano tem tido destaque por ações sociais e empresariais



Luiza Trajano, presidente do conselho de administração da rede de comércio varejista Magazine Luiza, foi escolhida pela revista Time entre as cem pessoas mais influentes do mundo em 2021. Destaque principalmente por conta de suas políticas sociais e empresariais, Trajano foi citada na categoria “Titãs”, ao lado de nomes como a ginasta Simone Biles, o CEO da Apple, Tim Cook, a roteirista Shonda Rhimes e o jogador de futebol americano Tom Brady. Em outras categorias, aparecem personalidades com Joe Biden, Kamala Harris, Xi Jinping, Donald Trump, Elon Musk, Kate Winslet, Omar Sy, e Billie Eilish.

No texto, escrito pelo ex-presidente Lula, a Time destacou que Trajano construiu sua trajetória de sucesso no mundo dos negócios após começar com uma única loja, em 1957, e a ajuda a pequenos negócios para venderem digitalmente. A revista também valorizou ações da empresária em incentivar a vacinação durante a pandemia de Covid-19, criar uma rede de apoio a vítimas de violência doméstica e o programa de trainee exclusivo para pessoas negras realizado pela Magazine Luiza em 2020. “Ela assumiu o desafio de erguer uma gigante do comércio e ao mesmo tempo construir um Brasil melhor”, escreve o ex-presidente. Em 2020, o Brasil teve dois nomes na lista: o presidente Jair Bolsonaro e o youtuber Felipe Neto. O próprio Lula já figurou na relação, nos anos de 2010 e 2014.