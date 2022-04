Lula anuncia casamento em maio com Rosângela da Silva

Casal está junto desde 2017; petista também afirma que espera viver até os 120 anos

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Lula e a socióloga Rosângela da Silva estão juntos desde 2017



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 7 que vai se casar em maio com a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja. O casal está junto desde 2017. Segundo o petista, o casamento é uma “demonstração de crença no futuro do Brasil”. “Eu vou casar agora no mês de maio para dizer ao povo brasileiro: eu confio tanto no Brasil que, aos 76 anos de idade, eu vou casar porque amo a pessoa que vou casar, e porque amo o meu país”, disse em entrevista à rádio Jangadeiro BandNews, de Fortaleza. O ex-presidente ainda disse que espera viver até os 120 anos. “O ser humano que vai viver até os 120 anos já nasceu, segundo os cientistas. Eu fico sempre na expectativa que quem sabe seja eu”, afirmou.