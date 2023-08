Lula defende governador do RJ de vaias: ‘Eleições já acabaram’

Presidente reúne grande parte dos ministros no Rio para anúncio do novo PAC nesta sexta

Pedro Kirilos/Estadão Lula e Cláudio Castro em evento para anúncio de investimentos no Rio



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), de vaias do público antes de evento na capital fluminense nesta quinta-feira, 10. Lula pediu bom senso e falou sobre governabilidade. “Quando a gente ganha as eleições, a gente não consegue governar sem conversar com governadores e prefeitos. É importante a gente ter isso na cabeça”, disse o presidente, que esteve ao lado de Castro para um anúncio de investimentos no sistema de transporte por ônibus BRT no Rio. “Não vou numa cidade porque um prefeito é do meu partido ou de um partido simpático, vou na cidade porque o povo da cidade está precisando que o presidente da República esteja lá.”

Também estavam na cerimônia o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, além dos ministros Jader Filho (Cidades), Nísia Trindade (Saúde), Márcio Macêdo (Secretaria Geral) e Anielle Franco (Igualdade Racial). Lula reúne grande parte dos ministros no Rio para anúncio do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) nesta sexta-feira, 11.