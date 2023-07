Lula diz que investimentos na África são ‘pagamento’ por escravidão

No retorno da cúpula de líderes da União Europeia e de países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), em Bruxelas, na Bélgica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez parada obrigatória em Cabo Verde para abastecer o avião presidencial, e aproveitou para realizar pronunciamento conjunto com seu homólogo, José Maria Neves, cumprindo sua primeira agenda oficial na África em seu terceiro mandato. “Nós queremos agora, com minha volta à Presidência, recuperar a boa e produtiva [relação] que o Brasil tinha com o continente africano”, disse Lula.