Lula e Putin conversam sobre Brics e Ucrânia por telefone

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu telefonema do o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta quarta-feira (18). A informação foi divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) na manhã de hoje. De acordo com a nota publicada pelo governo brasileiro, os dois conversaram sobre os temas que serão debatidos na cúpula dos Brics, que será realizada na Rússia no mês que vem. Também falaram sobre a guerra entre russos e ucranianos, além de temas da relação bilateral Brasil – Rússia. Segundo a Secom, na conversa o presidente Putin também manifestou solidariedade ao Brasil no enfrentamento dos incêndios florestais.

A Rússia passa por um momento de tensão diplomática com outros países. O Ministério das Relações Exteriores russo, por exemplo, cancelou as credenciais de seis diplomatas britânicos, em cujo trabalho foram detectados “indícios de atividades de espionagem e sabotagem”, segundo informou na sexta-feira passada (13) o Serviço Federal de Segurança russo (FSB, ex-KGB). A decisão foi adotada com base na documentação fornecida pelos serviços de segurança e “em resposta às inúmeras ações hostis de Londres”, destacou o comunicado do FSB, citado pela agência de notícias oficial russa “TASS”. “Londres nos envia agentes de inteligência como cônjuges diplomáticos e se utiliza de crianças pequenas para acobertar atividades de espionagem”, disse um oficial do FSB à emissora de televisão estatal russa “Rossiya-24”, sob condição de anonimato.

