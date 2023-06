Lula irá convidar Papa Francisco para festival católico Círio de Nazaré em Belém

Presidente afirmou que estenderá o convite ao jesuíta em encontro marcado na terça-feira, 20, no Vaticano; celebração ocorre anualmente em outubro

EFE/ Fabio Frustaci Última vez que Papa esteve no Brasil foi em 2013 na Jornada Mundial da Juventude



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que irá estender um convite para que o Papa Francisco participe do festival católico Círio de Nazaré. A celebração acontece anualmente em Belém, sempre no segundo domingo de outubro. Lula seguirá viagem para a Europa na próxima semana e tem uma audiência marcada com o religioso na terça-feira, 20. “Quero convidá-lo para vir ao Brasil novamente. Mas queria convidá-lo para vir para a festa do Círio aqui”, disse o presidente durante participação em evento no Pará, neste sábado, 17. Lula chegou a conversar com o papa por telefone em 31 de maio e discutiu a guerra na Ucrânia e a proteção ambiental no Brasil. De acordo com o Palácio do Planalto, o presidente já havia convidado o Papa durante o telefonema. O argentino afirmou que consideraria o convite. Recentemente, Francisco ficou nove dias internado por causa de uma cirurgia no intestino. Ele retomará audiências e reuniões programadas na segunda-feira, 19.