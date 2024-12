Lula manifesta apoio a famílias de vítimas de acidente aéreo em Gramado

Presidente anunciou que a Aeronáutica iniciará uma investigação sobre as causas da queda e ressaltou que o governo federal está pronto para colaborar com as autoridades locais

Reprodução/ YouTube Lula expressou solidariedade aos familiares de vítimas de acidente aéreo



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou seu apoio às famílias das vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido em Gramado, no Rio Grande do Sul, neste domingo (22). Ele declarou que a Aeronáutica iniciará uma investigação sobre as causas da queda e ressaltou que o governo federal está pronto para colaborar com as autoridades locais. A queda de uma pequena aeronave aconteceu no centro de Gramado por volta das 9h e deixou ao menos nove mortos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O governador do Estado, Eduardo Leite, revelou que as informações preliminares apontam para a ausência de sobreviventes entre os ocupantes da aeronave. O voo partiu de Canela e tinha como destino a cidade de Jundiaí, no interior paulista. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas, e a Aeronáutica se comprometeu a esclarecer os detalhes que levaram à tragédia. O governo estadual também está mobilizado para prestar assistência às famílias afetadas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA