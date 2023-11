Lula repreende Eduardo Paes sobre entrega da Estação Leopoldina ao Rio de Janeiro

Presidente diz que negociação não precisa ser feita pelas redes sociais: ‘Você sempre pode me ligar’

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Lula respondeu a publicação de Eduardo Paes, que quer restaurar estação



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondeu ao pedido feito pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), nas redes sociais, para que a Estação Leopoldina seja entregue ao município. Lula afirmou que a negociação não precisa ser feita pelas redes sociais e que Paes pode entrar em contato por telefone ou marcar uma conversa. O presidente destacou a disposição para trabalhar em conjunto pelo Rio de Janeiro. Em resposta a Lula, também pelo X (antigo Twitter), Paes explicou que seu objetivo era pedir ajuda à ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, que já havia entrado em contato com ele. O prefeito reconheceu que o presidente tem muitas questões para resolver e que só o procura por telefone ou pessoalmente em casos urgentes. Paes ressaltou a importância da colaboração da ministra e do superintendente do SPU.

A declaração de Paes foi uma resposta a uma publicação feita por ele na manhã desta terça-feira. O prefeito solicitou que Lula entregasse a Estação Leopoldina ao município do Rio de Janeiro, para que a prefeitura pudesse restaurá-la. Além disso, Paes mencionou a ministra Esther Dweck na postagem. O prefeito já havia manifestado anteriormente o interesse em ficar com a estação. A ideia de Paes é realizar uma operação semelhante à que foi feita com o Edifício A Noite, na Praça Mauá. O prédio foi adquirido pela prefeitura e revendido para a AZO Inc, que irá transformá-lo em um residencial. Para tornar o espaço atrativo para o setor imobiliário, a prefeitura apresentou um projeto de lei complementar que amplia as possibilidades de uso da Estação Leopoldina.