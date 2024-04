Lula usa gravata em homenagem a cachorro Joca e diz que Gol precisa prestar contas

Golden retriever de 5 anos morreu após ter sido despachado para o destino errado pela Gollog, empresa da companhia aérea

Ricardo Stuckert / PR Lula usou gravata na manhã desta quarta-feira durante evento



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante evento na manhã desta quarta-feira (24), usou uma gravata com desenho de cachorrinho, em homenagem ao Joca, cãozinho que morreu na última terça-feira (23), por erro da empresa Gol. “Eu acho que a GOL tem que prestar contas, acho que a Anac tem que fiscalizar isso e acho que a gente não pode permitir que isso continue acontecendo no Brasil”, falou Lula em trecho. O presidente ainda explicou que usou a gravata como forma de protestar pelo ocorrido ao Joca. “A minha gravata, ela tem um desenho, um cachorrinho. Eu coloquei de manhã em protesto ao que aconteceu com o cachorro de um cidadão que mandou o seu cachorro para Sinop, no Mato Grosso. Esse cachorro ao invés de ser embarcado para Sinop, ele foi embarcado para o Ceará. Quando chegou no Ceará descobriram que não era para lá, mandaram de volta e o cachorro morreu, porque ficou oito horas sem tomar água, preso, dentro do avião.”

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiz Inácio Lula da Silva (@lulaoficial)

A Gol se manifestou sobre o caso e disse lamentar o ocorrido. “A Companhia está oferecendo todo o suporte necessário ao tutor e a apuração dos detalhes do ocorrido está sendo conduzida com prioridade total pelo nosso time. Nos solidarizamos com o sofrimento do tutor do Joca. Entendemos a sua dor e lamentamos profundamente a perda do seu animal de estimação”. Além disso, nesta quarta-feira (24), eles informaram que irão suspender o transporte de animais grandes pelos próximos 30 dias, para que assim, possam se dedicar inteiramente ao caso de Joca. O serviço “Dog&Cat Cabine”, que permite que os pets façam a viagem na cabine com os passageiros, continuará operando normalmente.