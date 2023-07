Mãe do ministro Fernando Haddad morre em SP aos 85 anos

Norma Theresa Goussein Haddad lutava contra um câncer havia três anos

NELSON ALMEIDA / AFP O ministro da Fazenda, Fernando Haddad



A mãe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), morreu em São Paulo na noite deste domingo, 2, aos 85 anos. Norma Theresa Goussein Haddad lutava contra um câncer havia três anos, de acordo com nota do governo. Ela também deixa as filhas Priscila e Lúcia. O corpo será velado no Cemitério Gethsemani-Morumbi, na capital paulista, e o sepultamento está previsto para as 16 horas, no mesmo local.